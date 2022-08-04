OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

04.08.2022 12:38

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ölü bulunan Ali Genç'in (78) evinde kendi ayakkabılarını bırakıp başka ayakkabılarla olay yerinden ayrıldığı belirlenerek yakalanan katil zanlısı Fikret Canbaz (27), adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ölü bulunan Ali Genç'in (78) evinde kendi ayakkabılarını bırakıp başka ayakkabılarla olay yerinden ayrıldığı belirlenerek yakalanan katil zanlısı Fikret Canbaz (27), adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Temmuz'da gece saatlerinde Çaycuma'ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç'i hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen ekipler Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu tespit etti. Antalya'da yakalanarak Zonguldak'a getirilen Canbaz, ifadesinde Ali Genç'in daha önce kız arkadaşına küfretmesi nedeniyle öldürdüğünü ileri sürdü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Canbaz, geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Jandarma komandolar adliye binasında önlem aldı.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Ali Genç, Jandarma, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

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