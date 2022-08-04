Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı

04.08.2022 19:02
Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya'ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak, Çaycuma Adliyesine getirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya'ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak, Çaycuma Adliyesine getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi.

4 Temmuz gecesi Çaycuma'nın Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Jandarmanın geniş çaplı soruşturma sonrası girdiği evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı giyen zanlı, izini kaybettirerek Antalya'ya kaçtı. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinden Ali Genç'in evinden kaybolan ayakkabılarını Fikret Canbaz'ın ayağında gören jandarma ekipleri, zanlıya ulaştı. Antalya'da yakalanan zanlı Çaycuma'ya getirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Fikret Canbaz, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Zanlı Canbaz, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ali Genç, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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