4 Temmuz gecesi Çaycuma'nın Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Jandarmanın geniş çaplı soruşturma sonrası girdiği evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı giyen zanlı, izini kaybettirerek Antalya'ya kaçtı. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinden Ali Genç'in evinden kaybolan ayakkabılarını Fikret Canbaz'ın ayağında gören jandarma ekipleri, zanlıya ulaştı. Antalya'da yakalanan zanlı Çaycuma'ya getirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Fikret Canbaz, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Zanlı Canbaz, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi 'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ali Genç, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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