Kazanın duyulmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ayrıca bölgeye Bölge Trafik ile jandarma ekipleri de hareket etti. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu - Son Dakika

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