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Zonguldak Köprü Faciasının 7'nci Yıl Dönümünde, Ölenler Anıldı

1 saat önce

Köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde, ölenler anıldıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde ölen 15 kişi, dualarla anıldı.

Köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde, ölenler anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde ölen 15 kişi, dualarla anıldı. 4 kişinin halen kayıp olduğu faciada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Çaycuma girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle o sırada köprüden geçen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, alttaki Filyos Çayı'na düştü. Aralarında dönemin Çaycuma Belediye Başkanı AK Parti'li Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de bulunduğu 11 kişinin cesedi bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Sezgin Gülşen, ev kadını 49 yaşındaki Kadın Saraç, 66 yaşındaki Tahir Özkara ve 59 yaşındaki Necati Azaklıoğlu'na ise hala ulaşılamadı. Facianın 7'nci yıl dönümünde, köprünün yanında anma töreni düzenlendi. Törene, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve ilçe halkı katıldı. Törende faciada yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu sırada faciada ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise protokol üyeleri, Filyos Çayı'na ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade ederek, Üzücü bir hadise. Üzerinden tam 7 yıl geçmiş. Allah rahmet eylesin. Allah o günleri, o kötü günleri bir daha yaşatmasın diyoruz. Devlet ve millet olarak bu tür olayların bir daha yaşanmaması için en azından insanlık kısmıyla ilgili her türlü tedbiri almak için tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Burada bir anma toplantısı düzenledik. Ölenlerin ruhlarına Fatiha okuduk. Bu tür olayların tekrar etmemesi önemli. Önleyici tedbirler almak önemli. Allah milletimizi devletimizi bu tür felaketlerde korusun. diye konuştu.

ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Faciadan 14 ay sonra cesedi bulunan Aziz Gülşen'in(57) oğlu Dursun Gülşen de törende duygu dolu anlar yaşadı. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Dursun Gülşen, şöyle dedi

Aynı acıyı hissetmeye devam ediyoruz. Ben babamı kaybettim. En son babam bulundu. Şu an 4 kişi bulunmadı. Babam minibüsteydi. Alışverişin ardından köyüne gidiyordu. Biz ölüsünün bulunmasına sevindik artık. 14 ay geçmişti çünkü. Şimdi 7'inci yılı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Facianın olduğu köprüden geçtikten 15 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Nevin Çarşamba, O köprüde bende olabilirdim. Ben geçtikten 15 dakika sonra göçtü. Her anmaya geliyorum. Eniştemi kaybettik. Hepsi için dua ediyorum. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:23 Kaynak: DHA

Filyos Çayı, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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