Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Zonguldak Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Giresun, Şanlıurfa ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf asker, 3'ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci ve örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullanıcısı 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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