Zonguldak Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK
içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul
, Giresun
, Şanlıurfa
ve Kocaeli
'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf asker, 3'ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci ve örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullanıcısı 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
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