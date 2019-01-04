Zonguldak Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı 5 Yaralı

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 5 yaralı Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Ereğli- Alaplı
Karayolu Gülüç
beldesi girişinde meydana geldi. Güven Karatepe
(44) yönetimindeki 67 DS 530 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Hasan Sarı
'nın (44) kullandığı 67 UG 175 plakalı öğrenci servisine çarptı. Minibüs, hızını alamayarak arkadan gelen halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Hasan Sarı ile öğrenciler Ayşe Doğan
(17) Özlem Cebeci (16) Esra dikmen (16) Özkan Cebeci (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Güven Karatepe ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kavşaktan dönüş yapan öğrenci servisine çarptığı, çarpmanın etkisi ile minibüsün yolda savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.