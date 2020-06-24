Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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