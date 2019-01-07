Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 80 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Zonguldak'ta 80 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

40 dakika önce

Zonguldak'ta 80 köye ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta 80 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Zonguldak'ta 80 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Zonguldak il genelinde etkili olan kar yağışı sürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürüyor. Zonguldak Valiliği ise merkez ilçede 8, Kozlu ilçesinde 15, Alaplı ilçesinde 2, Çaycuma ilçesinde 8, Devrek ilçesinde 12, Kdz. Ereğli ilçesinde 33, Gökçebey ilçesinde 2 olmak üzere toplam 80 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ve yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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