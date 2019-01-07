Zonguldak'ta 80 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
40 dakika önce
Zonguldak'ta 80 köye ulaşım sağlanamıyor.
Zonguldak
'ta 80 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Zonguldak il genelinde etkili olan kar yağışı sürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürüyor. Zonguldak Valiliği
ise merkez ilçede 8, Kozlu
ilçesinde 15, Alaplı
ilçesinde 2, Çaycuma
ilçesinde 8, Devrek
ilçesinde 12, Kdz. Ereğli ilçesinde 33, Gökçebey
ilçesinde 2 olmak üzere toplam 80 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ve yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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