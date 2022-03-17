Zonguldak'ta 97 ayrı suçtan aranan 50 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 97 ayrı suçtan aranan 50 şüpheli ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 24'ü haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1-15 Mart 2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Asayiş suçlarından 47, narkotik suçlarından 2, kaçakçılık suçlarından 1 olmak üzere toplamda 97 ayrı suçtan aranan 50 şahıs yakalandı.

İl merkezi ile Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kdz. Ereğli, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 şahıs, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 3 şahıs olmak üzere toplamda 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan 24 şüpheliden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 14 yıl 11 ay hapis cezası, H.B. dolandırıcılık suçundan 11 yıl 14 ay 30 gün hapis cezası, G.A. çocuğun nitelikli istismarı suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası, T.Ö. hırsızlık-başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka ve kredi kartı üretme, satma suçundan 9 yıl hapis cezası, F.B. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. - ZONGULDAK