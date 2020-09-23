Zonguldak'ta ağaçtan düşerek dere yatağına yuvarlanan kadın yaralandı - Son Dakika

Kocagöz'ün yakınları haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis , AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz