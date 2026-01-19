Zonguldak'ta Akran Zorbalığı Görüntüsü Açıklaması - Son Dakika
Zonguldak'ta Akran Zorbalığı Görüntüsü Açıklaması

19.01.2026 15:04
Valilik, sosyal medyada paylaşılan zorbalık videosunun eski bir olaya ait olduğunu duyurdu.

Zonguldak Valiliği, Kdz. Ereğli ilçesindeki bir okulda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan akran zorbalığı görüntülerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya platformlarında; İlimiz Kdz. Ereğli ilçesinde, bir okulda engelli bir öğrenciye yönelik akran zorbalığı yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu görüntülerde yer alan olayın 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Aralık ayında, Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler arasında yaşandığı, güncel bir olaya ilişkin olmadığı tespit edilmiştir. Olayın meydana geldiği dönemde, okul yönetimi tarafından konu derhal değerlendirilmiş; görüntülerde yer alan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli disiplin süreçleri işletilmiş, ayrıca olay adli makamlara bildirilerek gerekli işlemler yürütülmüştür."

"Öğrenci iddia edildiği gibi engelli değil"

Öğrencinin söz konusu sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda engelli olduğu ileri sürüldüğü hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada mağdur olarak yer alan öğrencinin, paylaşımlarda ileri sürüldüğü şekilde engelli olmadığı; söz konusu öğrencinin 14 Haziran 2024 tarihinde eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olduğu belirlenmiştir. Olay süreci, yaşandığı tarihte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmiş; rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında öğrenciye ve ailesine gerekli destek sağlanmıştır. Bu çerçevede, mağdur öğrencinin ailesi dönemin İl Milli Eğitim Müdürü ile Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ziyaret edilerek süreç yakından izlenmiştir. İlimiz genelinde bulunan tüm eğitim kurumlarında; akran zorbalığının önlenmesine yönelik bilgilendirme, farkındalık, rehberlik ve önleyici çalışmalar düzenli olarak sürdürülmekte olup, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri amacıyla gerekli tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama kapsamında; eski tarihli bir olaya ilişkin görüntülerin güncelmiş gibi paylaşılması suretiyle yanlış algı oluşturabilecek içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.