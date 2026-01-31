Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
31.01.2026 18:29  Güncelleme: 19:14
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Zonguldak'ta bir kıyafet mağazasında alışveriş yaparken merdivenlerden düşen 54 yaşındaki kadın, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kıyafet mağazasında alışveriş yaparken merdivenlerden düşen Hamide K. (54), ağır yaralandı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'ndeki kurumsal bir kıyafet mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya giren Hamide K., merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.

DURUMU AĞIR

Burnundan kan geldiği görülen kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılarak ambulansa taşınan Hamide K., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hamide K.'nin tedavisine başlandığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
