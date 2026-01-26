Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı

26.01.2026 15:18
Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı, önlemler ve stratejiler değerlendirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik makamında düzenlenen toplantıya; Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Kent genelindeki asayiş olaylarının ve stratejik güvenlik planlamalarının ele alındığı toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Toplantının ana gündem maddelerini; terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen kararlı çalışmalar oluşturdu. Suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarının analiz edildiği görüşmede, siber suçlarla mücadele ve trafik güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik ek tedbirlerin planlandığı toplantıda, özellikle eğitim kurumları ve çevresindeki güvenlik önlemleri geniş yer buldu. Okul çevrelerinde gençleri her türlü olumsuzluktan korumaya yönelik denetimlerin tavizsiz devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Zonguldak, Güvenlik, Asayiş, Yerel, Son Dakika

