Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga Davasında Duruşma Devam Ediyor

09.01.2026 14:17
Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında sanık Erdeniz K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde 20 Temmuz 2025'te Halilcan (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye K'yi (75) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erdeniz K. ile olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen Nazmiye K'nin kızı Habibe K, Erdeniz K. ile komşu olduklarını belirterek, kavganın düğün dönüşü yaşandığını söyledi.

Aralarında husumet olmadığını belirten Habibe K, "6-7 sene önce arazi davası vardı. Mahsus yapıyor. Hiç arazi meselesinden tartışma olmadı. Bunu nasıl yaptı anlamadım. Annemle yalnız yaşıyordum, beni yalnız bıraktı." dedi.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının izletildiği sırada heyecanlanan Habibe K, salondan çıkarıldı.

Sanık Erdeniz K. de savunmasında, olayın anlık geliştiğini, kendisine yardım eden birinin bulunmadığını söyledi.

Amacının kendisini ve ailesini korumak olduğunu savunan Erdeniz K., "Şişe gibi bir şeyle kafama vurdu. Ben hamle yaptım, Halilcan'ın yere düşmüş olması lazım. Zaten yere düşünce ses geldi. 8-10 kişi geldiler, üstüme yürüdüler. Son ana kadar tamamen kendimi savundum. Tek başıma mücadele etmem zordu. Kendimi savunacak halde değildim. Küfür ederek geldiler yanıma. 'Seni öldüreceğiz.' diye geldiler. Onların üzerine saldırmadım, onlar bana saldırdı. Çok üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da bazı tanıkların "yalan beyan"da bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusu yaptıklarını aktararak, olayın müvekkilinin kendini korumak için gerçekleştiğini iddia etti.

Sanığın diğer avukatı da öldürme kastı olan insanın böyle davranmayacağını savunarak, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

Avukatları, Erdeniz K'nin üzerine atılı suçlardan beraatini talep etti.

Müşteki avukatı olayın "planlanmış cinayet" olduğunu belirtirken, ölenlerin yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Duruşmanın ardından taraflar arasında yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

