Zonguldak'ta ekipler kar yağışına karşı hazırlıklı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ekipler kar yağışına karşı hazırlıklı

6 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gece ve gündüz vardiyasında bulunan toplam Fen İşleri Müdürlüğüne 104 bağlı personelinin kar yağışına hazır olduğunu ifade etti.

Zonguldak'ta ekipler kar yağışına karşı hazırlıklı, System.String[]

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gece ve gündüz vardiyasında bulunan toplam Fen İşleri Müdürlüğüne 104 bağlı personelinin kar yağışına hazır olduğunu ifade etti.

Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olacağını bildiklerini söyledi.

Olumsuzlukların yaşanmaması için tedbir aldıklarını belirten Alan, "Fen işlerimizde akşam vardiyasında 52, gündüz vardiyasında da 52 olmak üzere toplamda 104 mesai arkadaşımızla teyakkuzdayız. 3 aparatlı, 7 elle olmak üzere toplam 10 tuzlama aracımızla dün akşam saatlerinden başlayarak mahallelerimiz, ana arterlerimiz ve güzergahlarımızda tuzlama çalışmalarımız devam ediyoruz." diye konuştu.

Ereğli'de kar yağışı etkili oluyor


Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe ve bağlı beldelerde etkili olmaya devam ediyor.


Kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşarken, Ereğli Belediyesi ekipleri 600 kilometrelik ilçe yol güzergahında kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.


Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Belediyemiz ikisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 1 adet loder, 3 tuzlama aracı, 9 adet iş makinesi ve 2 greyderi ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.


Hastaneye ulaşamayan hastaların belediyeye ait araçlarla evlerinden alındığını ve tedavilerinin ardından tekrar evlerine teslim edildiğini anlatan Posbıyık, sokak hayvanlarının unutulmadığını da sözlerine ekledi.

Maçlar ertelendi


Ereğli Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynayacağı Fombet futbol maçı ile Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ereğli Belediyespor'un Çubukspor karşılaşmasının kar yağışı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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