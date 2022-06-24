Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

24.06.2022 00:01
Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ilçe genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları, teşvik ettikleri, fuhuş için yer sağlayıp aracılık ettikleri ileri sürülen 6'sı kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1'i yabancı uyruklu 4 kadın serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, diğerleri çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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