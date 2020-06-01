Zonguldak'ta "gal arısı" ile mücadele - Son Dakika

Zonguldak'ta "gal arısı" ile mücadele

Zonguldak'ta tespit edilen gal arısının yayılış alanlarının araştırıldığı mücadele sürecinin belirlendiği bildirildi.

Zonguldak'ta

Zonguldak'ta tespit edilen gal arısının yayılış alanlarının araştırıldığı mücadele sürecinin belirlendiği bildirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kestane gal arısının anavatanının Çin olduğu, daha sonra Japonya ve Avrupa'ya yayıldığı belirtildi.

Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova'da görüldüğü ve bu yıl Zonguldak'ın Kilimli ilçesi ile Bartın'ın Kızılkum köyündeki kestane ağaçlarında zararlının varlığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zararlı kestane ağaçlarında fazla sayıda gal denilen anormal gelişime, yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebep olur. Çiçek oluşumunu engellediği için arıcılıkta da olumsuz etkiler oluşturabileceği düşünülmektedir. Ağacı hastalıklara karşı dayanıksız hale getirerek büyümesine ve gelişmesine engel olur. Mayıs, haziran ve temmuz boyunca ağaçlarda hissedilir derecede zararı görülür. Ülkemizde Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı bulunan laboratuvarda üretilen ve en etkili doğal düşmanı olan yırtıcı Torymus sinensis ile biyolojik mücadele yapılmaktadır. Zira mekanik, biyolojik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik insektistlerle mücadele metodlarından tercihimiz öncelikle biyolojik mücadele metodlarıdır. Biyolojik mücadelede yırtıcı laboratuvarda üretilerek ormanlara salınmaktadır. Ayrıca bulaşık sürgünlerin budanması ve yakılması şeklinde mekanik mücadele yapılmaktadır."

Ormanları tarayarak bu zararlının yayılış alanlarının araştırıldığı ve ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile dayanışma halinde mücadele sürecinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda yararlanabileceğimiz Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarımızda görev yapan biyolog ve laborantlarımız tarafından hali hazırda göknar kabuk böceği zararlısına karşı faydalı yırtıcı böcek üretimi yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz olarak kestane gal arısına karşı yırtıcı böcek olan Torymus sinensis'ı kendi laboratuvarımızda üretebilmek için ilgili teknik elemanların Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan laboratuvarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve akabinde Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında üretim gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Zonguldak, Bartın, Avrupa, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'gal arısı' ile mücadele - Son Dakika

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