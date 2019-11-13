Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayıkçılar köyünde Lütfi K'nin kullandığı 74 BF 582 plakalı otomobil ile Şaban K. idaresindeki 67 ZR 690 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralanan Şaban K, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şaban K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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