Zonguldak'ta İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerine yönelik protokol imzalandı.

Üniversitenin rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde, protokol bağlamında Zonguldak BEÜ bünyesinde kurulacak İŞKUR kampüslerde, İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere iş gücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat, görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak.

Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan işbaşı eğitim programı gibi aktif iş gücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanacak.

Öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesini öngören protokole göre kariyer merkezi ofisi içinde, iş ve meslek danışmanlarının öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmasına ve bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine elverişli bir alan "İŞKUR Kampüs" olarak temin edilecek.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması ve sektörlerin beklentilerine cevap verebilecek donanımda yetişmeleri adına kurum ve kuruluşlarla olan iş birliklerinin devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda İŞKUR ile iş birliklerinin verimli bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.