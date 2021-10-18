Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, daha önce ruhsatı bulunan ancak eksiklikleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen maden ocağında göçük yaşandı.
Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar ise göçük altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde AFAD, polis ve sağlık ekipleri önlem aldı. Göçükte kalan maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı - Son Dakika