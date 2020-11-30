Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı - Son Dakika

Kadının karantinada olması gerektiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zülfiye B. (62) maaşını çekmek ve banka işlemleri için kent merkezindeki banka şubesine geldi.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum