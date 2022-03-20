Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı

20.03.2022 13:33
Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 99 köy yolundan 43'ünde ulaşım yeniden sağlandı.

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 99 köy yolundan 43'ünde ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 99 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde 43 köy yolu ulaşıma açılırken, Merkez'de 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 11, Alaplı'da 3, Devrek'te 14, Ereğli'de 11 ve Gökçebey'de 7 olmak üzere 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Zonguldak'tan kısa kısa Zonguldak'tan kısa kısa Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu

Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement