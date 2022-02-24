Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak

24.02.2022 16:59
Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak

Zonguldak'ta lösemiden yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Ömer Mirza Ürkmez'in ismi, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında oluşturulan kütüphaneye verildi.

Zonguldak'ta lösemiden yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Ömer Mirza Ürkmez'in ismi, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında oluşturulan kütüphaneye verildi.

Zonguldak Belediyesi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle proje kapsamında Yayla Ortaokulu'nda hayata geçirilen kütüphane törenle açıldı.

Burada konuşan Vali Tutulmaz, başarının sırrının çok okumak ve disiplinli çalışmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Bu düşünceden hareketle geleceğimizin güvencesi yavrularımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırın." dedi.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencinin isminin bu okulda yaşatılması ve çocukların bu kütüphanede kendilerini dünyaya hazırlayabilmelerinin çok anlamlı olduğunu kaydetti. Alan, "Bugün sadece bu kütüphaneyle kalmayıp bu yolda birçok projeyle çocuklarımızın geleceğine ışık tutmayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımı sunar, merhum öğrencimiz Ömer Mirza Ürkmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Başkan Alan ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ürkmez'in isminin verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Tutulmaz, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek kitap okudu.

İş birliği kapsamında İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'na da kütüphane kazandırıldı.

Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak
Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak
Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak
Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Zonguldak, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta lösemiden ölen öğrencinin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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