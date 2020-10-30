Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında bir işçi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretim sırasında kömür taşıyan vagonların arasında sıkışan Dursun D. (48), mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı.

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