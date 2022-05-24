Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin aranan bir şüpheli daha teslim oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin aranan bir şüpheli daha teslim oldu

24.05.2022 10:09
Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin aranan bir şüpheli daha teslim oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan bir zanlı daha jandarmaya teslim oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan bir zanlı daha jandarmaya teslim oldu.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde silahlı kavgaya ilişkin aranan ve jandarmaya teslim olan L.A'nın işlemleri sürüyor.

L.A'nın da teslim olmasıyla olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 3'e ulaştı.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde dün işletme sahibi T.K. ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B, tüfekle T.K. ve O.P'yi vurmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek ve Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan T.K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

T.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen M.B. ile olayla bağlantısı olduğu öğrenilen babası Z.B. dün jandarmaya teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

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