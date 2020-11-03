Zonguldak'ta Osmanlı çileği fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip olan, pazara inmeden alıcısı bulunan Osmanlı çileğinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen, tadı ve aromasıyla öne çıkan Osmanlı çileğinin rekoltesinin arttırılması için Ereğli Belediyesi tarafından ücretsiz 2 bin 500 fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, Osmanlı çileğine sahip çıkmak istediklerini söyledi.

Belediyenin Delihakkı mevkisinde bulunan tesislerinde üretilen fidelerin halka ücretsiz olarak dağıtıldığını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Şimdi doğal fide üretimine geçtik. Delihakkı'da büyük bir seramız var. Orada ata tohumu elde etmeye çalışıyoruz, fide için ayrı bir alan ayırdık. Mühendis arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle çalışıyorlar. Amacımız ata tohumu üretmek ve ücretsiz olarak köylümüze, halkımıza dağıtarak üretimi teşvik etmek. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Osmanlı çileği fidelerini yetiştirmek için ayırdığımız alanda bu yıl 2 bin 500 adet Osmanlı çileği fidesi ürettik. Şimdi bu fideleri, müracaatlarını aldığımız halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz."

Fide dağıtımına meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı.