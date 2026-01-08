Zonguldak'ta Trafik Denetimlerinde 7 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
Zonguldak'ta Trafik Denetimlerinde 7 Milyon Lira Ceza

Zonguldak'ta Trafik Denetimlerinde 7 Milyon Lira Ceza
08.01.2026 17:24
Alaplı'da yapılan trafik denetimlerinde 2025'te 7 milyon lira ceza kesildi, denetimler devam edecek.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen yoğun trafik denetimleri, ağır cezalarla sonuçlandı. Yapılan uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yıl boyunca yapılan kontrollerde özellikle hız ihlali başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edilirken, kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı. 70 araç sürücüsüne ehliyetsizlikten araç kullanımı nedeniyle cezai işlem yapıldı. 90 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapılırken, 120 araç ise zorunlu mali sorumluluk sigortası ve çeşitli evrak eksiklikleri nedeniyle trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında uygulanan idari para cezalarının toplamının 7 milyon lirayı bulduğu bildirildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

