Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara karayolunun 6. kilometresinde Şükrü Şeker (43) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Dereye inen AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Şeker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından Şükrü Şeker'in cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Ankara, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü Gözü Dönen Genç, Nişanlısının Çalıştığı Ambulansı Köye Çağırıp Ortalığı Birbirine Kattı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 11:04:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]