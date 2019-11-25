Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışma kapsamında "Kıskıvrak" adı verilen operasyonla şüpheliler C.İ, N.G, A.K. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Aramalarda 30 gram uyuşturucu ile 3 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.İ. ve S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.G. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.