Zonguldak'ta yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin inşaatında çalışan Serkan Duran (21), kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkılan duvarın altında kaldı.
Arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan ağır yaralı Duran, sağlık ekiplerince Acil Servis'e kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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