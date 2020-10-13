Zonguldak'taki cinayet davaları - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, iki ayrı cinayet davasında 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabahattin Kardaş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda, ölen Metin Alagözoğulları'nın (48) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık ifadesinin ardından söz alan sanık Kardaş, çok pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkemeye mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sebahattin Kardaş'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapması için duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.

Olay

Kozlu ilçesinde 3 Haziran 2019'da, Sabahattin Kardaş ile yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kardaş, yanında bulunan bıçakla Alagözoğulları'nı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Metin Alagözoğulları, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kardaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kozlu balıkçı barınaklarındaki cinayet

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuklu sanık Miraç Can Özer, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda, ölen İlhami Köroğlu'nun (48) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık ifadesinin ardından söz alan sanık Kardaş, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapması için duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.

Olay

Kozlu ilçesine balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, 14 Kasım 2018'de arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra balıkçı barınağının üstünden beton zemine düşmesi üzerine kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşamını yitirmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu'nun yaşamanı yitirmesine ilişkin yaptığı incelemede olayın cinayet olabileceği şüphesiyle inceleme başlatmış, ekipler, olay sırasında Köroğlu'nun yanında bulunan E.Ç. ve Miraç Can Özer'i 20 Kasım 2018'de gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.