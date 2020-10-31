Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valiliği, İzmir'deki deprem sonrası afetzedelere ulaştırılmak üzere gıda kolisi ve battaniye yardımları kabul edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmir merkezli yaşanan deprem sonrası insani yardım amacıyla afetzedelere ulaştırılmak üzere Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay Şubesi organizasyonunda gıda kolisi ve battaniye yardımları kabul edileceğini belirtildi.

Kaybolan inek kalçasına balta saplanmış halde bulundu

Ereğli ilçesinde kaybolan bir inek tarlada kalçasına balta saplanmış halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Gülüç beldesinde Holstein cinsi ineğinin ahırda olmadığını fark eden Burhan Kara, oğlu Muhammet Kara ile birlikte ineği aramaya başladı.

İneği, T.D'ye (65) ait arazide kalçasına balta saplı şekilde bulan baba ve oğlu durumu polise bildirdi.

Arazisine giren ineği görmediğini ve baltanın kendisine ait olmadığını söyleyen T.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Balta ise veteriner hekim tarafından çıkarıldı.