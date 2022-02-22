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Zonguldak'tan kısa kısa

22.02.2022 15:12
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile bir araya geldi.

Rektör Çufalı, yaptığı açıklamada, 3 yıl boyunca alçak dünya yörüngesinde görev yapması planlanan cep uyduyla toplanacak verilerin, üniversite bünyesinde kurulan yer istasyonuyla alınmaya başladığını aktardı.

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de takım olarak ülkeyi ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştıklarını belirterek, sürdürülebilir başarılarla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Devrek zabıtasından market denetimi

Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerine yönelik denetim yaptı.

Marketlerde kontrollerini sürdüren ekipler, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, bu konuyla kamuoyunda ciddi farkındalık oluştuğunu belirterek, "İlçemizde tüm marketleri denetliyoruz. Vatandaşlarımız, normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana, ihtiyaçlarını giderene kadar bu denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı şekilde takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Zonguldak, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika


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