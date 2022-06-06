Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ile Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi (EKTU) arasında daha önce kurulan iş birliğini arttırmaya yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında yapılan toplantı, çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

Toplantıda ortak iş birliklerinin geliştirilmesi kapsamında öğrenci ve akademik personel değişimi, akademik çalışma iş birlikleri ve ortak lisansüstü tez danışmanlığı konuları masaya yatırıldı.

EKTU ve ZBEU bilgisayar mühendisliği bölümleri arasındaki değişim faaliyetlerine iki öğrenci ile başlanması kararlaştırılırken, taraflar personel değişimi için öğretim üyeleri arasında ikili görüşmelerin sürdürülmesi ve ortak doktora tez danışmanlığı için aday öğrenci listesinin bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığına gönderilmesi hususlarında mutabık oldu.

Alınan kararların önümüzdeki günlerde fakülte düzeyinde imzalanacak bir iş birliği anlaşması ile pekiştirilmesi planlanıyor.

KGD ile 100.Yıl Ecopark arasında yüzde on beşlik indirim anlaşması imzalandı

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı Mustafa Emen, Zonguldak Kömürspor'un eski teknik direktörü Cahit Terzi'nin işletmeciliğini aldığı Bakacakkadı 100. Yıl Ecopark Otel ile gazetecilerin indirimli yararlanması konusunda görüşmelerde bulundu.

Konaklama, açık ve kapalı düğün hizmetleri, havuz ve restoran gibi otel hizmetlerinden gazetecilerin yüzde 15 indirimle yararlanması konusunda karar alındı.

Alınan karar neticesinde protokol anlaşması imzaladı.

Terzi, yaptığı açıklamada, gazetecilerle bir indirim protokolü yaptıklarını belirtti. Emen de yüzde 15 indirim sağladıklarını ifade ederek, gazetecilere hayırlı olmasını diledi.