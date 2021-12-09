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Zor günlerde Ödemiş Belediyesi hep yanınızda! - Son Dakika

Zor günlerde Ödemiş Belediyesi hep yanınızda!

09.12.2021 14:22
Zor günlerde Ödemiş Belediyesi hep yanınızda!

Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarıyla birlikte hasta nakil ve evde sağlık hizmetlerine de aralıksız şekilde devam ediyor.

Son 2 yılda toplam 2241 kez hasta nakli yapılırken 1310 kez "evde sağlık" hizmeti verildi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Biz büyük bir aileyiz' anlayışının bir parçası olarak zor zamanlarda da hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

"Önce sağlık" anlayışıyla her şartta Ödemişlilerin yanında olan Ödemiş Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle "Evde sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerini sürdürüyor.

Zor zamanlarında Ödemişlileri yalnız bırakmayan Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş'ten İzmir başta olmak üzere çevre illere hasta nakil hizmeti veriyor.

Ayrıca oturabilir durumdaki ihtiyaç sahibi hastaların refakatçileriyle birlikte ücretsiz yararlandığı ring seferleri de devam ediyor. Hafta içi her gün randevu saatlerine göre hastalar evlerinden alınıp İzmir dönüşü evlerine bırakılıyor.

2027 KEZ HASTA NAKİL SEFERİ DÜZENLENDİ

2020 yılı başından bu yana 1570'i Ödemiş dışı, 657'si Ödemiş içi, 14'ü il dışı olmak üzere 2241 hasta nakil işlemi gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgınının yurdumuzda görüldüğü dönemde ara verilen "Evde sağlık" hizmetleri kontrollü normalleşme süreciyle birlikte gerekli tüm tedbirler alınarak yeniden başlatıldı. Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde 2020 yılı başından bu yana Ödemiş Belediyesi'nin "Evde sağlık" hizmetleri kapsamında yapılan uygulama sayısı 1310'a ulaştı.Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı aynı dönemde 236 olarak belirlendi.

Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, bir yandan Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını da dezenfeksiyon işlemleriyle sürdürüyor. Aile sağlığı merkezleri ve sağlık evleri ile okullar ve kentteki genel kullanım alanlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların yaşadığı binaların ortak kullanım alanlarını da dezenfekte ediliyor.

GEZİCİ SAĞLIK ÜNİTESİ YOLA ÇIKIYOR!

İki hasta nakil aracı, bir pansuman aracı ve bir ring aracıyla hizmet veren Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni bir hizmet aracıyla da kırsal mahallelerde bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Belediyesi'ne armağan edilen bir midibüs "Gezici sağlık ünitesi" olarak hizmet verecek.

Gezici sağlık ünitesi olarak yeniden düzenlenen bu yeni araçta genel sağlık bilgilendirmelerinin yanı sıra ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek. Sağlık yönüyle ihtiyacı bulunan kişilerin tespiti ve ilgili sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri sağlanacak. Ayrıca yaşlı ve bakıma ihtiyacı bulunan kişilerin de huzurevi, sosyal hizmetler ve bakımevlerine yönlendirmesi yapılacak.

BAŞKAN ERİŞ: "BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Biz büyük bir aileyiz anlayışının bir parçası olarak zor zamanlarda da hemşehrilerimizin yanındayız. Pandemi mücadelesinin yanı sıra Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hasta nakil ve evde sağlık hizmetleriyle hemşehrilerimize zor zamanlarında destek veriyor.

'Önce sağlık' diyerek hizmetlerimize bir yenisini ekledik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in ilçemize hediye ettiği midibüsü 'Gezici Sağlık Ünitesi' şeklinde düzenledik. Kırsal mahallelerimizde Gezici Sağlık Ünitemizle hem sağlık bilgilendirmeleri, hem de psikolojik destek anlamında kadınlarımızı ve çocuklarımızı kapsayacak şekilde periyodik çalışmalarımız olacak.

Hayatın her alanında hemşehrilerimizin yanında olan çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zor günlerde Ödemiş Belediyesi hep yanınızda! - Son Dakika


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