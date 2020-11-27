Zoran 2 gol kaydetti

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak futbolcusu Zoran Kvrzic, takımı adına Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4.kademe maçında Hekimoğlu Trabzon'a penaltı atışları sonrasında elenen Hes Kablo Kayserispor'da Boşnak futbolcu Zoran Kvrzic, oynadığı futbol ve attığı 2 golle alkışlandı.

Hekimoğlu Trabzon maçında sahaya ilk 11'de çıkan ve her iki yarıda attığı goller ile takımına umut veren Zoran Kvrzic, seri penaltı atışlarında da topu ağlarla buluşturmayı başardı. Ligde de 1 golü bulunan kanat oyuncusu "Attığım goller için mutluyum ancak takım olarak elendiğimiz için üzgünüm. Artık bütün hazırlıklar lig maçları için olacak" dedi. - KAYSERİ