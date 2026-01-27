Zorlu Kışta Hayvancılık - Son Dakika
Zorlu Kışta Hayvancılık
27.01.2026 10:54
Adana Feke'de Hatice Atlı, kış şartlarına rağmen hayvancılık yaparak aile bütçesini destekliyor.

Adana'nın Feke ilçesinde kadın besici, 1600 rakımda zorlu kış şartlarına rağmen hayvancılık yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kış şartlarının en sert yaşandığı mahallelerden biri olan Feke ilçesine bağlı Mansurlu'da yaşayan Hatice Atlı, 300 küçükbaş sürüsüne evladı gibi bakıyor. Bir taraftan 2 çocuğuna bakan diğer taraftan kocasıyla hayvanları besleyip sağan Atlı, kışın karlı ve soğuk olmasına rağmen mesaisini sürdürüyor. Kendi evinden önce hayvanlarını düşündüğünü belirten Atlı, keçilerin kış şartlarından etkilenmemesi için 3 katlı bir ahır yaptıklarını kaydetti. Kuzulama döneminde yoğun ve zorlu bir mesai yaptıklarını anlatan Atlı, buna rağmen işini sevdiğini dile getirdi.

"Gençler köyde kalsa asgari ücretin 3-4 katını rahatlıkla kazanır"

Eşi ile birlikte sürülerin peşinde zorlu mücadele veren Hatice Atlı, "Kışın çok zor ve çetin şartlarda çalışıyoruz. Yazın yayla, kışın kar. Köyde hayat zor ama bereketli. Gençler köyde kalsa asgari ücretin 3-4 katını rahatlıkla kazanırlar. Kendi işlerinin patronu olurlar. Hayvancılık gelişsin, gençler köylerine geri dönsün istiyoruz" dedi.

Hayvanlarının konforunu kendi rahatlarının önünde tuttuklarını belirten Atlı, "Önceliğimiz hayvanlarımızın rahatı. Kendi yiyeceğimizden önce onların kışın iyi beslenmesini sağlıyoruz. Kurt tehlikesi olmasa kışın da sürüyü dağa çıkarırız. Ahırımız 3 katlı ve her katında keçilerimiz var. Bu yörenin keçilerinin eti, sütü ve gübresi çok kıymetli" diye konuştu.

Bölgede keçi sütüne yoğun talep olduğunu da vurgulayan Atlı, ürettikleri süte talebin de çok olduğunu sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

