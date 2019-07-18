Son Dakika Haberleri: Zoru başardı, ekran sevdası için '93 kilo' verdi!
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Zoru başardı, ekran sevdası için '93 kilo' verdi!

22 dakika önce

Reyting rekorları kıran 'Hercai' dizisinin 'Camgöz' lakaplı oyuncusu Aslı Samat'ın çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk için 93 kilo verdiği ortaya çıktı.

Zoru başardı, ekran sevdası için '93 kilo' verdi!, System.String[]

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senelik süre içinde 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine daha çeşitli karakterlerin de teklif edilebilmesi için bu yolu seçtiğini söyleyen genç oyuncu, 62 beden olan gardırobunu da 42 beden kıyafetlerle değiştirdi.

"ANNEM KIYAFETLERİMİ DARALTMAYA ÇALIŞIRKEN DİKİŞ ÖĞRENDİ"

Zorlu dönemler geçirdiğini belirten Aslı Samat, "Süreç içinde 70 kilo verdikten sonra köpeklerimle bol bol yürüyüş yaptım, pilates ve yüzmeye gittim. Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Kilolarımla düzenli giden ilişkimizi bitirme evresinde olduğumuzdan her 365 günde 3-5 bir şey veriyorum. Dolayısıyla beni iki sene görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var , yahu şişman olan şişman işte! demek zorunda kalıyorum" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Camgöz' lakaplı oyuncusu Aslı Samat

Kendisine en büyük desteğin kadın izleyicilerden geldiğini söyleyen Samat, "Sektörde değil ama kostümlerde zorluk yaşadım. Annem kıyafetlerimi daraltmak konusu üzerinde çalışırken, adeta tasarımcılar gibi usta bir şekilde dikiş dikmeyi öğrendi. Hemcinslerim çok güzel, çok tatlı olduğumu resmen haykırıyorlar. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Magazin, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:01 Kaynak: Bültenler
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