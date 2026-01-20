Zübeyde Hanım'ın Mezarı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Zübeyde Hanım'ın Mezarı Ziyarete Açıldı

20.01.2026 10:59
Atatürk Müzesi'nde Zübeyde Hanım'a ait orijinal mezar taşı, vefatının 103. yıl dönümünde sergilendi.

İZMİR Atatürk Müzesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ait, 1923 yılında eski harflerin olduğu orijinal ilk mezar taşı, vefatının 103'üncü yıl dönümünde ziyarete açıldı.

Atatürk'ün yönlendirmeleriyle, dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz tarafından 1938 yılında yeni Türk alfabesiyle Zübeyde Hanım'a ait mezar taşı yapıldı. Bu mezar taşının yapılmasının ardından 1923 yılında yapılan ilk mezar taşı ise hazire içerisine alındı. Orijinal ilk mezar taşı, 1955 yılında ise İzmir Arkeoloji Müzesi'ne taşındı. Mezar taşı, Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yıl dönümünde Atatürk Evi Müzesi'nde halkın ziyaretine açıldı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923'te vefat ediyor. 15 Ocak'ta İzmir Karşıyaka'da, Ferik Osman Paşa Cami haziresine defnediliyor. 1938 yılına gelindiğinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından tasarlanan ve dönemin belediye başkanı Behçet Uz tarafından hazırlanan anıt mezar projesi tamamlanıyor. Bu proje 1940 yılında açılıyor. 1955 yılında ise 1923 yılında yapılan ilk mezar taşı, İzmir müze depolarına taşınıyor. İzmir Müze Müdürlüğü olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun ve Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yılında orijinal mezar taşını ziyarete açtık. Atatürk Müzesi'ne girişler ücretsizdir. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki Atatürk Müzesi'nin girişinde oluşturulan özel alanda sergilenen mezar taşının tanıtımı için Zübeyde Hanım'ın bir fotoğrafı, hayatına ilişkin bilgilendirme metinleri ve Mustafa Kemal Atatürk'e ait bazı yazışmalara da yer verildi. Mezar taşında, "Baki olan yalnız O'dur (Allah). Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın muhterem annesi Zübeyde Hanım'ın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Yıl 1923" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

