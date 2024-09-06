Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para

Geniş Video İzle

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Şişman, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Züğürt Ağa'dan esinlenerek satışa çıkardığı köyünün değerini artırdı. Yıllar önce 10 milyon TL'den satışa çıkardığı köyü için şimdi 50 milyon TL talep ediyor.

06.09.2024 10:42  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Cengiz Şişman'ın 1993 yılında 30 haneli bir köy olarak satın aldığı ve "Yeşil Vadi" adını verdiği köy, yıllar içinde nüfusunu kaybetti. 6 bin dönümlük bu arazide uzun süre hayvancılık yapan Şişman, yalnızlıktan sıkılarak köyün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Ancak her gün eski köyüne gitmeye devam eden Şişman, yıllar içinde arazisine elma ağaçları dikerek köyün değerini daha da artırdı.

Şişman, 2021 yılında 10 milyon TL'ye satışa çıkardığı köyüne alıcı bulamasa da, gelen düşük tekliflere sıcak bakmadı ve köyün fiyatını 50 milyon TL'ye çıkardı. Köyün adı gibi "Yeşil Vadi"nin, yeni sahiplerini beklediğini belirten Şişman, 'Züğürt Ağa' filminden etkilenerek bu satış kararını aldığını belirtti.

Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para

ZÜĞÜRT AĞA'DAN ETKİLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini ifade eden Cengiz Şişman, "Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam'da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam'dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü, 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar, kente göç ettiler" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN PARAYI BURAYA VERDİM"

Köyün 6 bin dönüm üzerine kurulu olduğunu ifade eden Şişman, "Ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim, şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şu anda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum" dedi.

"50 MİLYON LİRA İSTİYORUM"

Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, "Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var, burası gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 50 milyon lira para istiyorum. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak" şeklinde konuştu.

Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para

Cengiz Şişman, Erzurum, Çiftlik, Aşkale, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Gören: Sataram Köyü Haaa 76 1 Yanıtla
  • Burhan Demir: Bu haberde bir yanlis var 6 bin dönüm eder 6.000.000 m2. Olacak deyil, bir il mi satıyor? 25 44 Yanıtla
    tahsin keçilioğlu: senin ilmi dediğin yer 3.000m. x 2.000m. = 6.000.000 m2 metrelik bir yer 1 2 Aa: dogrudur 6 bin donüm.koy arazisi az bile 3 0 kerem sevinç: 6.000.000 M2 dediğin öyle çok büyük bir alan değil tapu parsel sorgulamada kendi köyünün dışındaki 1 araziye tıkla bak kaç milyon m2 araziler göreceksin :) 1 0
  • Veysi Karaman: ula kirolar sattım köyü:))) 60 9 Yanıtla
  • hasan h. Bey: aga geliyyyyy 42 6 Yanıtla
  • Tufan Gürsoy: 25 e hayırlı olsun amca beni bul 22 11 Yanıtla
  • Yaman Auto: Ferhat alsın :)) 29 1 Yanıtla
  • Yener Sozen: Parsel parsel yıllık ucuza kiraya ver böylece sana gelir toprakda verim hareket ve bereket olur önce canlandır sonra fiyat gelir zaten 24 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement