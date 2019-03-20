Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "(Denizle'deki Deprem) Bakanlığımızın Personeli de Şu Anda Sahada"

Zümrüt Selçuk: "(Denizle'deki Deprem) Bakanlığımızın Personeli de Şu Anda Sahada"

2 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizle'deki depreme ilişkin, "Çok şükür can kaybı olmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizle'deki depreme ilişkin, "Çok şükür can kaybı olmadı. Bakanlığımızın personeli de şu anda sahada. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Selçuk, Aydın Ticaret Odasında düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması"nda, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden bilgi aldığını söyledi.

Denizli Valisi Hasan Karahan ile de görüştüğünü hatırlatan Selçuk, "Çok şükür can kaybı olmadı. Bakanlığımızın personeli de şu anda sahada. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel
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