Zümrüt teyze artık daha rahat nefes alacak

MERSİN'de 5 litrelik oksijen makinesinin kendisine yeterli olmadığını söyleyen ve şu anda yoğun bakımda tedavi gören KOAH hastası (Kronik obstruktif akciğer) Zümrüt Sarıbaş'a (57), Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından 10 litrelik oksijen makinesi hediye edildi. Başkan Yılmaz, aileye hediye ettikleri oksijen makinesinin 6 ayda bir yapılan bakımını belediye olarak üstleneceklerini de kaydetti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 yıldır ilerlemiş KOAH hastalığından dolayı oksijen makinelerine bağlı yaşayan, kötüleşince Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zümrüt Sarıbaş'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Zümrüt Sarıbaş'ın eşi Zeki Sarıbaş'a 10 litrelik oksijen makinesini teslim ederek, hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı. Sarıbaş'ın 82 yaşındaki annesi Alime Bağdemir ile de yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, "Evinde bir yaşam mücadelesi veren KOAH hastası Zümrüt Sarıbaş'ın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir. Birkaç gün önce tüm Türkiye'ye sesini duyurarak destek isteyen Sarıbaş ailemize ulaşıp, yardım etmek istediğimizi belirttik. Zümrüt Sarıbaş'ın rahat nefes almasını sağlayacak cihazı ailemize teslim ettik. Acil şifalar diliyoruz. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanınca inşallah kendisini evinde de ziyaret ederiz. Bir ailemizin daha yüzünü güldürdük. Mutluyuz" dedi.

Başkan Yılmaz, aileye hediye ettikleri 10 litrelik oksijen makinesinin 6 ayda bir yapılan bakımını belediye olarak üstleneceklerini de kaydetti.

'ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLECEK'

Eşinin zorlu geçen tedavi süreci nedeniyle çalışamadığını belirten Zümrüt Sarıbaş'ın eşi Zeki Sarıbaş Başkan Yılmaz'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, "Kızım üniversite 2'nci sınıfta okuyor, oğlum da uzman çavuş. Devletten bakım ücreti alıyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz kira. 5 yıldır eşim makinelere bağlı bir yaşam sürdürdüğü için kendisini bırakıp çalışamadım. Bizlerin sesini duyarak eşimin ihtiyacı olan 10 litrelik oksijen makinesini hediye ettiği için değerli Başkanımız Atsız Afşın Yımaz'a minnettarım. Verdiğiniz destek bizi hem motive etti hem de güç verdi. İnşallah eşim yoğun bakım tedavisinin ardından kendi evinde bu cihazla tedavisine devam edecek. Eşim, hastalığın son evresinde. Makinelere bağlı olarak yaşamak zorunda. Evdeki makinelerin yetersizliğinden dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi olmak zorunda olan eşim, sayenizde artık daha rahat nefes alabilecek" dedi