Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Hindistan’da bu kez resmi programının dışında bir görüntüyle gündeme geldi. Macron, Mumbai kentinde sabah saatlerinde koşu yaparken görüntülendi.
Koruma ekibiyle birlikte sahil hattında koşu yaptığı görülen Macron’un, kendisini takip eden kameralara eliyle selam verdiği anlar objektiflere yansıdı. Rahat kıyafetlerle spor yapan Macron’un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.
Macron’un Hindistan ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
