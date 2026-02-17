Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
Hindistan

Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı

Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı
17.02.2026 13:28
Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hindistan’ın Mumbai kentinde koşu yaparken görüntülendi. Macron'un ekibiyle birlikte kendisini çeken kameralara eliyle selam verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Hindistan’da bu kez resmi programının dışında bir görüntüyle gündeme geldi. Macron, Mumbai kentinde sabah saatlerinde koşu yaparken görüntülendi.

ELİYLE SELAM VERDİ

Koruma ekibiyle birlikte sahil hattında koşu yaptığı görülen Macron’un, kendisini takip eden kameralara eliyle selam verdiği anlar objektiflere yansıdı. Rahat kıyafetlerle spor yapan Macron’un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.

DİPLOMATİK TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Macron’un Hindistan ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

