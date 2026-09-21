Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 yenince Iğdır'da konvoy ve meşalelerle kutlama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 yenince Iğdır'da konvoy ve meşalelerle kutlama yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig 6'ncı hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Iğdır'daki taraftarlar, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda onlarca araçla konvoy oluşturarak korna ve meşaleler eşliğinde galibiyet sevincini gece boyunca sürdürdü.

Iğdır’da Amedspor galibiyeti araç konvoyu ve meşalelerle kutlandı

Amed Sportif Faaliyetler’in sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesi, Iğdır’da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-2 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından Iğdır’da yaşayan Amedspor taraftarları, galibiyet sevincini sokaklara taşıdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından bir grup taraftar araçlarıyla kent merkezinde konvoy oluşturdu. Zübeyde Hanım Bulvarı’nda bir araya gelen onlarca araç, korna sesleri eşliğinde ilerlerken taraftarlar meşaleler yakarak takımlarının galibiyetini kutladı.

Cadde ve sokaklarda renkli görüntüler oluşurken, taraftarların coşkusu gece boyunca devam etti.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
BeşiktaşFutbolGüncelIğdırSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ödemiş’te ekmek fırınının çatı katı alev aldı Baca temizliği yangınla bitti Ödemiş'te ekmek fırınının çatı katı alev aldı! Baca temizliği yangınla bitti
İstanbul’daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak İstanbul'daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak
Giresun Espiye’de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“ Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
Menekşe Deresi’ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı Menekşe Deresi'ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı
7 gündür kayıp Mustafa Dinler’in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı’ndan geldi 7 gündür kayıp Mustafa Dinler'in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı'ndan geldi
Geyve’deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu Geyve'deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu
09:33
Salah’ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu Ziyaretçiler akın ediyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
09:23
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
09:16
Bilet almadan stadyuma daldılar Kaçak giriş anları kamerada
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada
09:06
Fark açıldıkça yıkıldı 8-0’lık maçta milyonları kahreden anlar
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar
09:01
Katılımevim’e piyasa dolandırıcılığı operasyonu 15 şüpheli gözaltında
Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında
08:30
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
08:18
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
06:53
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 09:51:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 yenince Iğdır'da konvoy ve meşalelerle kutlama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement