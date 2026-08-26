Cunda Denizcilik'te Grev: İşçiler Su ve Ücret İstiyor
Volgo-Don 5021 gemisinde 14 işçi, dört aydır ücret alamadıkları için greve başladı.
Cunda Denizcilik'e ait Volgo-Don 5021 gemisinde dört aydır ücretlerini alamayan 14 işçi greve başladı. İşçilerin fiili grevi sürüyor.
İşçiler, ücretlerin yanı sıra temel ihtiyaçlara erişimde de sorun yaşıyor. Gemide yalnızca iki günlük temiz su kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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