DİSK-AR verilerine göre asgari ücretin alım gücü 8 ayda 6.196 TL azaldı

Okulların açılmasıyla Eylül, milyonlarca aile için en ağır harcama dönemini başlattı. Kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, çanta, servis ve beslenme giderleri bütçelere yük bindirirken DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), çalışanların gelir kaybını gösteren veriler açıkladı.

DİSK-AR'ın TÜİK'in ağustos enflasyonuyla yaptığı hesaba göre asgari ücretin satın alma gücü yılın ilk sekiz ayında 6 bin 196 lira azaldı. Bu, işçinin cebinden çıkan para değil; aynı maaşla yıl başında alabildiği mal ve hizmetleri artık alamaması anlamına geliyor.

TÜİK'e göre ağustosta tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Enflasyondaki yavaşlama fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor; artış hızı yavaşlasa da fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Okulların açılmasıyla aile bütçelerine ek yük getiren eğitim harcamaları, yıllık yüzde 53,44 ile en yüksek artışın olduğu grup oldu; aylık artış ise yüzde 8,62 gerçekleşti.

Ücretler enflasyon karşısında eriyor. Asgari ücret tartışması genelde rakam üzerinden yapılsa da çalışan için önemli olan maaşın üzerinde yazan tutar değil, o tutarla nelerin karşılanabildiği. Nominal ücret artışı, fiyatlar daha hızlı yükseldiğinde çalışanı yoksullaştırıyor. 6 bin 196 liralık kayıp, ücretin satın alma gücünün ne kadar gerilediğini ortaya koyuyor; bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, asgari ücretin biraz üzerinde geliri olan milyonlarca çalışanı da etkiliyor.