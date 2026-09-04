DİSK-AR verilerine göre asgari ücretin alım gücü 8 ayda 6.196 TL azaldı - Son Dakika
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DİSK-AR verilerine göre asgari ücretin alım gücü 8 ayda 6.196 TL azaldı

DİSK-AR verilerine göre asgari ücretin alım gücü 8 ayda 6.196 TL azaldı
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DİSK-AR, asgari ücretin satın alma gücünün yılın ilk sekiz ayında 6 bin 196 lira azaldığını duyurdu. Bu kayıp, yalnızca asgari ücretlileri değil, geliri asgari ücretin biraz üzerinde olan milyonlarca çalışanı da etkiliyor.

Okulların açılmasıyla Eylül, milyonlarca aile için en ağır harcama dönemini başlattı. Kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, çanta, servis ve beslenme giderleri bütçelere yük bindirirken DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), çalışanların gelir kaybını gösteren veriler açıkladı.

DİSK-AR'ın TÜİK'in ağustos enflasyonuyla yaptığı hesaba göre asgari ücretin satın alma gücü yılın ilk sekiz ayında 6 bin 196 lira azaldı. Bu, işçinin cebinden çıkan para değil; aynı maaşla yıl başında alabildiği mal ve hizmetleri artık alamaması anlamına geliyor.

TÜİK'e göre ağustosta tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Enflasyondaki yavaşlama fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor; artış hızı yavaşlasa da fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Okulların açılmasıyla aile bütçelerine ek yük getiren eğitim harcamaları, yıllık yüzde 53,44 ile en yüksek artışın olduğu grup oldu; aylık artış ise yüzde 8,62 gerçekleşti.

Ücretler enflasyon karşısında eriyor. Asgari ücret tartışması genelde rakam üzerinden yapılsa da çalışan için önemli olan maaşın üzerinde yazan tutar değil, o tutarla nelerin karşılanabildiği. Nominal ücret artışı, fiyatlar daha hızlı yükseldiğinde çalışanı yoksullaştırıyor. 6 bin 196 liralık kayıp, ücretin satın alma gücünün ne kadar gerilediğini ortaya koyuyor; bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, asgari ücretin biraz üzerinde geliri olan milyonlarca çalışanı da etkiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi DİSK-AR verilerine göre asgari ücretin alım gücü 8 ayda 6.196 TL azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİSK-AR verilerine göre asgari ücretin alım gücü 8 ayda 6.196 TL azaldı - Son Dakika
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