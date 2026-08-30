İŞKUR TYP ile 30 Bin Personel Alımı

81 ilde uygulanması planlanan İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda güvenlik, çevre düzenlemesi ve bakım gibi alanlarda personel görevlendirilmesi bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde devlet okullarındaki personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 30 bin kişilik istihdam planı gündeme geldi.

İlanlar illere göre kademeli yüklendiği için başvuru tarihleri ve kontenjanlar bölgelere göre farklılık gösteriyor. Başvurular, İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, kendi illerindeki programları inceleyerek başlama ve bitiş tarihlerini, kontenjan sayısını, görev tanımını ve özel şartları görebiliyor. İŞKUR TYP başvuruları için adayların yalnızca resmi İŞKUR kanallarını kullanması önem taşıyor.

TYP'de aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, emekli veya malullük aylığı almıyor olmak ve sigortalı çalışmıyor olmak yer alıyor. Öğrencilerin katılımıyla ilgili sınırlamalar bulunurken, açık öğretim öğrencileri bu kapsamın dışında değerlendirilebiliyor. Başvurulacak her programın kendi ilanındaki özel şartların ayrıca incelenmesi gerekiyor.