İstihdamını koruyan tekstil ve mobilya işletmelerine aylık 3.500 TL destek başvuruları başladı

Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen program kapsamında, istihdam seviyesini belirlenen kriterlere göre koruyan imalat sanayi işletmelerine yönelik desteklerin kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle, belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdamını koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 liraya kadar doğrudan destek sağlanabilecek; ayrıca işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin önü açıldı. Destekten yararlanmak için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Düzenlemeyle birlikte destek kapsamına alınan sektörler tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ile mobilya imalatı olarak sıralanıyor. Belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler de destekten yararlanabilecek.

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda koruması gerekecek. Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.

Referans dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını koruma dönemlerinde aylık bazda koruyan işletmelere destek sağlanacak. Koruma döneminin başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısının, referans döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda, bu dönemdeki tüm aylarda istihdam seviyesi korunmuş sayılacak.

İstihdamını koruyan işletmelere, koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında aylık 3 bin 500 liraya kadar ödeme yapılabilecek. İlgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle 4A'lı uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116, 67 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işyerlerine ödenecek.

İşletmenin ortalama prim gün sayısını koruyamadığı ay olması halinde, bir sonraki ay koruması durumunda ödeme talep edebilecek. Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli şartları karşıladığı belirlenen işletmelere yapılacak. KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek; aktarılan destek tutarı sadece vergi dairesi ve SGK prim borç ödemesi için kullanılacak ve ödemelerin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine imkan sağlanacak.

İşletmenin KOSGEB'e vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, varsa ödeme talebinden önce borcunu ödemiş olması gerekecek. Farklı illerde şubesi olan işletmelerde toplam prim, tüm şubelerin destek kapsamında yer alan SGK sicillerine ait çalışan sayısı üzerinden hesaplanacak.

İstihdamını koruyan işletmeler, istihdam maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek limitler çerçevesinde kredi kullanabilecek. Kredilerde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vade imkanı bulunacak; sağlanacak destek miktarı ise en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Kredi tutarı, iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak ve işletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek. Krediye ilişkin hususlar bankalar ile imzalanan protokolde belirlenecek; KOBİ'ler için KKDF oranı % 0, BSMV oranı ise % 1 olarak uygulanacak.

SGK'nın 2026/21 sayılı genelgesi ile turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisi işyerlerinde 01.05.2026-31.12.2026 dönemi için sigortalı başına 3.500 TL destek verilecek. Bu kapsamda, ilgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle 4A'lı uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak; uzun vadeli sigorta kollarından olmayan çalışanlar destek kapsamında olmayacak.

2026 yılı turizm ücret desteğinden yararlanabilmek için işyerinin borcunun olmaması, işyerinin özel sektör işverenlerine ait olması ve faaliyette olması, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, kayıt dışı ve sahte sigortalı kişi çalıştırmaması, cari ay primlerini süresinde ödemesi gerekiyor; işletmelerin destekten yararlanması için bir başvuru yapması gerekmiyor. Şartlara uyulmaması halinde ise 2026 yılı Mayıs ila Aralık ayları/dönemleri için mahkeme kararıyla veya denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ile sigortalıların prime esas kazançlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden ödenen tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.