Kayseri'de 73 yıllık tekstil fabrikası kapandı, 1500 işçi işsiz kaldı
Türk-İş'e bağlı TEKSİF'in örgütlü olduğu Orta Anadolu Tekstil, Kayseri Orta Sanayi'deki fabrikasında üretimine son verdiğini ve işyerini kapattığını duyurdu. 73 yıldır üretim yapan fabrikanın kapanmasıyla 1500 işçi işsiz kaldı.
Kayseri'de Türk-İş'e bağlı TEKSİF'in örgütlü olduğu ve 73 yıldır üretim yapan Orta Anadolu Tekstil, Orta Sanayi'deki fabrikasında üretimine son verdiğini ve işyerini kapattığını duyurdu.
Fabrikanın kapanmasıyla 1500 işçi işsiz kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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