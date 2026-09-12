Kayseri\'de 73 yıllık tekstil fabrikası kapandı, 1500 işçi işsiz kaldı

Kayseri'de Türk-İş'e bağlı TEKSİF'in örgütlü olduğu ve 73 yıldır üretim yapan Orta Anadolu Tekstil, Orta Sanayi'deki fabrikasında üretimine son verdiğini ve işyerini kapattığını duyurdu.

Fabrikanın kapanmasıyla 1500 işçi işsiz kaldı.