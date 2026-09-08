OVP enflasyon hedefi yüzde 28,4 olunca 2027 asgari ücret için zam beklentileri yükseldi

Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,4 olarak güncellenmesi, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için zam beklentilerini yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Enflasyon, maaş artışlarını belirleyen kritik bir gösterge olarak emekli ve memur maaşlarını ve asgari ücret zammını doğrudan etkiliyor. Peki, 2027 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılabilir?

Ocak ayında yapılan son artışla net asgari ücret yüzde 27 zamlanarak 28.075,50 liraya, brüt asgari ücret ise 33.030 liraya yükselmişti. Bu dönemde işverene toplam maliyet 40.874,63 TL olarak hesaplanırken, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği aylık 1.270 TL olarak uygulanmıştı. 2027 yılında geçerli olacak rakam, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları sonucunda netlik kazanacak. Komisyon kararında enflasyonun yanı sıra ekonomik büyüme ve işsizlik gibi temel makroekonomik veriler de belirleyici rol oynayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Pazar günü açıkladığı OVP'de enerji ve emtia fiyatlarındaki arz yönlü baskılar ile başlıca ticaret ortaklarındaki zayıflamanın ekonomik tahminlere yansıdığı ortaya konuldu. OVP kapsamında 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3, sanayi büyümesi tahmini yüzde 2,3 olarak güncellenirken yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı, 2027 yılı için beklenen enflasyon oranı yüzde 21 olarak duyuruldu.